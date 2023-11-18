تأجيل محاكمة تاجر متهم بإنهاء حياة شيف بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتأجيل محاكمة تاجر متهم بإنهاء حياة صاحب محل مشويات حاول الدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين، لجلسة 23 نوفمبر الجاري؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وقد أسندت التحقيقات في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهم "عاشور. ع"، 39 عاما، تاجر أدوات منزلية، في يوم 28 مارس الماضي قتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عاما، صاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على إثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة، خلال تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالأول فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بطعنات عدة باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو الحرفية.