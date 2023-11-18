حملة مواطن بالخارج: تواصل مستمر مع المنسقين في دول الخليج استعدادا للانتخابات الرئاسية

قال المهندس عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لحملة مواطن لدعم الانتخابات في الخارج أن عملية الحشد تشهد الأمتار الأخيرة في السباق الانتخابي بالنسبة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأضاف أبو يوسف أنه نتيجة للأحداث الجارية في غزة كان هناك نوع من الهدوء انعكس على نشاطات حملة مواطن لدعم الانتخابات في الخارج، مؤكدا أن الحملة عادت لتعمل بكامل طاقتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر نائب المنسق العام لحملة مواطن في الخارج أنه بعد عودة النشاط المكثف للحملة فإننا على تواصل مستمر مع منسقي المناطق الجغرافية للوقوف على كافة التفاصيل وتذليل أي صعوبة إن وجدت وحل أي مشكلة يمكن أن تواجه أعضاء حملة مواطن الرسمية للانتخابات في الخارج.



وألمح أبو يوسف إلى التواصل الذي تم بينه وبين محمود عشيش منسق الدول العربية لحملة مواطن الرسمية، حيث تم استعراض الفعاليات المنتظر إقامتها في كل دولة من الدول العربية التي تتواجد بها جالية مصرية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الحملة في دول الخليج.



ومن جانبه أشاد نصر مطر منسق حملة مواطن في الخارج بالجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء الحملة في كل دول العالم، مؤكدا ثقته المطلقة في تحقيق أكبر عدد للناخبين في هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة.