آن محمد.. تطويع المعادن في حلي ومجوهرات بنكهة فرعونية

تذوب خيوط النحاس داخل جدائل الفضة ويتغزل البلاتين في جمال التيتانيوم بينما تتجلى ندرة الأصداف بأشكالها الفريدة في حضرة اللؤلؤ الصفي لتصنع أحجية من السحر تتجسد في قلادة عريضة يتوسطها حجر الزبرجد بلونه الأزرق الآخاذ، يعكس انبهار الأعين بجمالية التصميم ودقة التنفيذ فيما تركته أنامل آن محمد، فنانة ومصممة وأم لطفلين، على فن صناعة الحلي والمجوهرات.

تطوع المعادن في حلي ومجوهرات بنكهة فرعونية

جرعة من الجمال المكثف تتلقاها عن مجموعة آن من الحلي والمجوهرات، والتي تمزج فيها عبق الماضي الفرعوني بالسحر الكامن في الأحجار الكريمة مع الجمال المنزوي في اللآلي، درب طويل لم يفرش بالورود، تدثر بالتحديات وغيمت عليه سحب الصعاب فلما تكثفت منيت آن بالغيث الوفير والفرص العديدة التي شحذت موهبتها وأصقلت خبرتها.

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

استطاعت آن جني ثمار إصرارها الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية بدمياط بعدما منيت بخيبة تنسيق الثانويه العامة الذي قذف بحلم الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بعيداً عن مرمى بصرها، فجابهت تيار "البنات لايتغربن للدراسة" ومدت حبال الصبر وهادنت مراس الرفض حتى انفرجت أسارير الوالد بالموافقة.

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

داخل حيز لايتجاوز سنتيمترات تجد "آن" متسعاً لتطويع المعادن بمهارة فائقة فتضحى في يدها كالعجين، تفك ألغاز الذهب، "نبو"، كما عرف بين صناع الحلي في مصر القديمة وتضرب عليه بعصاها السحرية، مسدس اللحام، ثم تطعمه بالنحاس، "حمت"، وتوشيه بالأحجار الكريمة، فتبعث عين حورس إلى الحياة بعد آلاف السنين، آيه فنية تشهد على موهبة فريدة تضرب بجذورها في التاريخ المصري.

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

أصقلت سنوات التفرغ، بعد الزواج، موهبة آن وتحدت خلالها قلة ورش التقطيع بعد انتقالها من القاهرة إلى الأسكندرية ليصتدم حلمها فيما بعد بوباء الكورونا الذي أغلق أمامها منافذ الماء والهواء؛ ورش التنفيذ ومعارض التوزيع بعد تمام التصنيع،لكنها كانت تجد دوماً متسعاً من الدعم من زوجها ووالدتها وأشقائها بعد وفاة والدها، أبطالها الأثيرين الذين يعملون في الخفاء على الدفع بها مادياً ومعنوياً لمصاف النخبة من أصحاب الصناعات اليدوية.

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد

تختمر فكرة التصميم، قلادة كانت أو أسورة أو قرطاج أو عقد، شهراً أو يزيد في مخلية آن وعندما تحين اللحظة المواتية تهب لرسم لوحتها على الورق ثم تجسدها معدنا مصقولا مشحوذ الزوايا والأطراف، تأخذ خطوات وئيدة بثبات لإنتاج المزيد من جمال صنع يدها وسلك درب جديد بتصميم الإكسسوارات المنزلية، من مرايا ومزهريات وتابلوهات، المطعمة بالمعادن النفيثة والزهيدة على حد سواء.

تصميمات آن محمد

تصميمات آن محمد