استقبل قصر ثقافة أبوتيج، مجموعة من الأطفال وتم تنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

بدأت الفاعليات بتفقد الأطفال قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية بإشراف عائشة العطيفي.

واختتمت فعاليات اللقاء بعروض سينما الأطفال، حيث تم عرض أفلام كرتونية والتي نالت إعجاب الأطفال.

وقد باشر إقليم وسط الصعيد الثقافي بتنظيم هذه الفعاليات. وتحت إشراف فرع ثقافة أسيوط تم تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تهدف هذه الفعاليات إلى توفير فرص تسلية وترفيهية للأطفال خلال إجازتهم الصيفية، وتعزيز الوعي الثقافي والفني لديهم.

وتعد قاعة الهوايات والأنشطة في قصر ثقافة أبوتيج مكانًا مثاليًا لتوفير الترفيه وتعزيز المهارات اليدوية والفنية.

يشكل الألعاب الترفيهية التي قدمت في هذه الفعاليات مصدرًا كبيرًا للسعادة والمرح للأطفال.

أُقيمت عروض سينما الأطفال التي استمتع بها الأطفال والتي نالت إعجابهم.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتعزيز الثقافة والفن في المجتمع المصري، وخاصةً بين الأطفال، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم الفنية. يعد برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" بكل تأكيد إضافة مميزة للمشهد الثقافي الصيفي، ويوفر فرصًا قيمة للأطفال للترفيه والتنمية الشخصية في نفس الوقت.

ورشة تطريز يدوي وعروض سينمائية والعاب ترفيهية في قصر ثقافة أبوتيج بأسيوط

ورشة تطريز يدوي وعروض سينمائية والعاب ترفيهية في قصر ثقافة أبوتيج بأسيوط

ورشة تطريز يدوي وعروض سينمائية والعاب ترفيهية في قصر ثقافة أبوتيج بأسيوط

ورشة تطريز يدوي وعروض سينمائية والعاب ترفيهية في قصر ثقافة أبوتيج بأسيوط