إنطلاق تدريب تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي وقيم المواطنة بنجع حمادي

أعلن الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، البدء في تدريب " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي" وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالبدء في فعاليات التدريب بشكل عاجل.

وأوضح الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم الأحد 19 نوفمبر، حتي يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 من الساعة 11 ونصف صباحا وينتهي الساعة 3:45 عصرا.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه وجه رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية بتجهيز القاعات التدريبية لتنفيذ البرنامج، وإخطار الفئة المستهدفة بموعد ومكان تنفيذ البرنامج، مع الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع ضرورة تقرير ختامي فور انتهاء التدريب، بإجمالي عدد المستهدفين، عدد الغائبين والحاضرين، ونسبة الحضور.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ برنامج بعنوان تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي.