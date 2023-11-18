برلماني: مشروع مستقبل مصر يستهدف حماية الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، والجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات، مؤكداً أن التوسع في الرقعة الزراعية خطوة مهمة لتعزيز وتوسيع الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد عثمان على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، وأن ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.

وأضاف أن المشروع يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.

وأشار عثمان إلى أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التى تشهدها مصر، تتضمن التوسّع فى مساحات الأراضى المُستصلحة، ومن بينها مشروع "مستقبل مصر"، إلى جانب تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة، وتطوير نُظُم الرى الحقلى وأساليب الصرف الزراعى، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني، لذلك الدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي.