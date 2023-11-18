احذر.. الأطعمة المعالجة تزيد خطر الإصابة بالسكري والسرطان

وجدت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

أضرار الأطعمة المعالجة

وصرحت الباحثة هيلين كروكر لشبكة سي إن إن الإخبارية: "النتيجة النهائية الهامة بشكل خاص في هذه الدراسة الكبيرة هو أن تناول المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، وخاصة المنتجات الحيوانية والمشروبات المحلاة، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان إلى جانب إما السكتة الدماغية أو السكري".

أضرار الأطعمة المعالجة

وقال توم ساندرز، الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية في كينجز كوليدج لندن، في بيان: "تشير هذه الدراسة إلى زيادة بنسبة 9% في خطر الإصابة بالأمراض المتعددة المرتبطة بزيادة تناول الأطعمة فائقة المعالجة"، وأضاف: جرى قياس تناول الطعام من خلال استبيان في إحدى المناسبات منذ وقت طويل.

وأكد ساندرز: "يرجع السبب في أهمية الدراسة كونها تدق ناقوس الخطر فالأنماط الغذائية تغيرت بشكل ملحوظ في السنوات ال 25 الماضية مع تناول المزيد من الطعام خارج المنزل وشراء المزيد من الأطعمة الجاهزة".

وقال باحث التغذية إيان جونسون، زميل فخري في معهد كوادرام، إنه في حين أن الدراسة لا يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن الأطعمة فائقة المعالجة هي السبب المباشر للأمراض المتعددة، فقد أظهر قدر كبير من الأبحاث الأخرى وجود صلة بين بعض الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) والأضرار الصحية. العلوم البيولوجية في نورويتش، المملكة المتحدة.

وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مكونات "لا تستخدم مطلقًا أو نادرًا في المطابخ، أو فئات من الإضافات التي تتمثل مهمتها في جعل المنتج النهائي مستساغًا أو أكثر جاذبية"، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتشمل قائمة المواد المضافة مواد حافظة لمقاومة العفن والبكتيريا؛ المستحلبات لمنع انفصال المكونات غير المتوافقة؛ الملونات والأصباغ الاصطناعية. عوامل مضادة للرغوة، ومكتلة، وتبييض، وتبلور، وتزجيج؛ وإضافة أو تغيير السكر والملح والدهون المصممة لجعل الطعام أكثر جاذبية.

وجمعت الدراسة، التي نشرت يوم الاثنين في مجلة The Lancet، معلومات غذائية من 266666 رجلا وامرأة من سبع دول أوروبية بين عامي 1992 و2000، وتابع الباحثون المشاركين لمدة 11 عاما لمعرفة من الذي أصيب بأمراض مزمنة مختلفة، بما في ذلك السرطان.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل وزميل تدريس كبير في كلية أستون الطبية في برمنجهام بالمملكة المتحدة: "لتقدير ذلك، كان على الباحثين تحليل الأطعمة إلى مكونات مختلفة لمحاولة معرفة ما إذا كانت معالجة للغاية أم لا". ولم يشارك ميلور في الدراسة.

وقال ميلور في بيان إن هذا النهج، خاصة وأن بيانات الغذاء يصل عمرها إلى 30 عاما، يمكن أن يجعل هذا النوع من تفسير البيانات التاريخية باستخدام تعريف حديث عرضة للخطأ.

وقالت المؤلفة الرئيسية رينالدا كوردوفا، وهي طالبة ما بعد الدكتوراه في العلوم الصيدلانية والتغذية والرياضة بجامعة فيينا، إنه عندما تم فحص الأطعمة فائقة المعالجة من قبل مجموعات فرعية، لم يبدو أن جميعها مرتبطة بتطور حالات مزمنة متعددة.