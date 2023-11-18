صحة قنا تنظم قافلة طبية للكشف على 2400 حالة بقوص

استقبل عبدالله القبانى مدير عام تعليم قوص جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، القافلة الطبية المجانية لمؤسسة ابراهيم احمد بدران ومؤسسة الزيات الطبية وبإشراف جمعية تنمية المجتمع بحجازة قبلى والمقامة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، بحضور المهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة حيث القافلة تشمل القافلة 15 تخصص طبى بالإضافة إلى معمل التحاليل وصرف الأدوية مجانا من خلال الصيدلية المتنقلة للمؤسسة .

وأكد مدير عام تعليم قوص، أن عهد الامل لصعيد مصر الذى يحمله البرنامج الرئاسى والذى تمثل فى عدة مبادرات تنموية سواء خدمية أو تثقيفية حصل صعيد مصر منها على نصيب الأسد من خلال مبادرتى " حياة كريمة " الخدمية أو المبادرة الصحية " ١٠٠ مليون صحة " والتى يشرف على شخصيا الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى جابت النجوع والقرى لتقدم الخدمات الصحية للأسر الأكثر إحتياجا والمناطق المحرومه ، على مثنيا الدور التنظيمى لأهل حجازة والذى أسهم كثيرا فى نجاح القافلة .

وأشارت المهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان بتعليم قوص، إلى أن مبادرة مؤسسة إبراهيم بدران التى يتم تنفيذه اليوم السبت وتستضيفها مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحجازة تأتى ضمن البرنامج الزمنى لخطة إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بقنا بقيادة المهندسة ايرينى غطاس والتى إستهدفت مناظرة وفحص أكثر من 2400 حالة تشمل " باطنة ورمد وأطفال وباطنة وأسنان ومخ واعصاب وعظام بالإضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية متنقلة لصرف الأدوية مجانا .