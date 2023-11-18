استمرار فاعليات برنامج الفنون التراثية للنشئ بجنوب سيناء

تنفذ إدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامج الفنون التراثية للطلائع وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع.

يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

ويشمل البرنامج أيضا تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، بمركز شباب الساحل.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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