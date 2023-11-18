مسلسل صوت وصورة.. أحداث الحلقة 26 قبل عرضها

تصدر مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، تريندات السوشيال ميديا بعدما نال إعجاب الجمهور، وذلك نظرًا لأن أحداثه تعتمد على عنصر الإثارة والتشويق.

وتستعرض بوابة الوفد، لمتابعيها أحداث الحلقة 26 قبل عرضها على شاشات التليفزيون:-

واستعرضت الحلقة قيام رضوي (حنان مطاوع) بانكاران صاحبة الكوافير والعاملين معها تستروا عليها، وهو ماحدث مع لطفي (صدقي صخر) المحامي الخاص بها .

وكشفت أحداث الحلقة ان المحامية ماجدة (ناردين فرج) كانت متزوجة من الطبيب عصام الصياد (مراد مكرم) لمدة 6 شهور، ودخلت فى مواجهه مع نرمين (نجلاء بدر) .

قصة وأبطال مسلسل صوت وصورة:-

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة، حول رضوى ، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.