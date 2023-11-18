متصدرًا الترتيب..الصيد يفوز على بنها بالدوري الممتاز ( ب) لكرة السلة رجال

أنهى فريق رجال كرة السلة بنادى الصيد الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز (ب) متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة بواقع 5 انتصارات ، عقب فوزه الاخير على فريق بنها بنتيجة 53/61 فى ختام الدور الأول.

الصيد فى صدارة الترتيب





ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمود محمد ،حسام حمدي ،محمد عبد الرحمن ،محمد عزت ،محمد هشام ،رؤوف طارق ،احمد رشدي،احمد محمد ،يوسف ايمن ،محمد عامر ،علي حمدي،عمر قاسم ،علي هشام ،عمر ابو بكر،سيف الدين وائل ،احمد مرسي ، شهاب الدين شريف ، احمد اشرف.



الجهاز الفنى والادارى:



رئيس الجهاز وائل الطنانى ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى وائل حمد ، المدرب العام دكتور محمد جابر ، مدرب عمرو سمير ، احصائى عمر حازم ، مخطط أحمال باسم سيد، مدير ادارى على الخطيب ، ادارى هشام اسماعيل ، علاج طبيعى دكتور محمد جمال ، خدمات معاونة مصطفى على.