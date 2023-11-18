"بياكل اللحمة نية".. زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها بسوهاج

أقامت زوجة دعوى طلاق ضد زوجها بمحافظة سوهاج، بعد مضي 6 أشهر فقط من زواجهما؛ بسبب سلوك الزوج داخل المنزل، وعدم مقدرة الزوجة على تحمل الحياة الزوجية، حسب ما أفادت في صحيفة الدعوى، بسبب قيام الزوج بأكل اللحوم نيئة وقبل تسويتها .



وقالت الزوجة أنها تعمل مُدرسة في إحدى المدارس الابتدائية، وتزوجت منذ 6 أشهر، من أحد الأشخاص يعمل مدرسًا من إحدى القرى المجاورة لها، وتفاجأت أنه يقوم بتصرفات مريبة داخل المنزل، حسب وصفها.

وأضافت الزوجة أنها تجوزنا بسرعة وملحقناش نعرف بعض كويس، حتى فترة الخطوبة كانت قصيرة، ولما اتجوزنا كان كويس أول أسبوع وبعدها تغير فعندما يشتري اللحمة يصر على أن يأكل منها وهي نيئة قبل أن تستوي وأنه يأكل اللحوم النيئة بشراهة وبطريقة مريبة حتى أصبحت مرعوبة منه ومن طريقته في أكلها .

وأكدت الزوجة، أنها حاولت معه بشتى الطرق أن يغير عادته وسلوكه وطريقته في تناول اللحمة بهذا الشكل الذي يثير اشمئزازها إلا أنه لم يتغير، حتى شعرت معه بالملل والرعب من طريقته التي أصابتها بحالة من الخوف في كل مرة يتناول فيها اللحمة قبل تسويتها.