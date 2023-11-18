السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تشغل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت مصر للطيران الناقل الوطنى بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين والتى انطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة، بطائرة طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

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وتتطلع مصرللطيران_الناقل الوطني إلي زيادة تواجدها فى السوق الأسيوي والذى يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة وسيحقق  هذا مردوداً إيجابياً في ظل ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة لمصر.

ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تشغل 13 رحلة أسبوعية إلي كلٍ من بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التى تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

ويأتي ذلك إنطلاقا من رؤية استراتيجية طويلة المدى تنتهجها مصرللطيران تحت مظلة وزارة الطيران المدني والتى تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر وتقدم لهم أفضل الخدمات سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمى، حيث بلغت عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخراً في أسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.

 ويعتبر افتتاح خط شنغهاى فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران فى قارة أسيا ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب.

الجدير بالذكر أنه تقرر منح تخفيض قدره 25% علي رحلات مصر للطيران من القاهرة إلي شنغهاي حتى 30 نوفمبر 2023

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