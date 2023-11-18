أسباب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن انخفاض أسعار الطماطم وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق يرجع لزيادة المعروض من العروة الجديدة الشتوية، نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية واستقرار الحالة الجوية مما أدى لزيادة الإنتاجية داخل الأسواق.

وأضاف نجيب في تصريحه لـ"الوفد"، أن زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية انعكس بالإيجاب على زيادة المعروض وثبات الاسعار ثم الانخفاض داخل الأسواق، مؤكدًا أن الشعبة كانت قد توقعت منذ شهرين بانخفاض الأسعار وهذا ما يتحقق خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك عدد من المحاصيل الزراعية تشهد انخفاض مثل الباذنجان والكرنب والقرنبيط والكابوتشي، لافتًا إلى زيادة التنافسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة وإتاحة المنتج وزيادة المعروض منه.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 3.5 لـ 6.5 جنيه.

البطاطس:- من 8.5 لـ 14.5 جنيه.

البصل:- من 17.5 لـ 20 جنيهًا.

الكوسة:- من 3.5 لـ 7 جنيه.

الفاصوليا:- من 4.5 لـ 6.5 جنيه.

جزر بدون عروش:- من 4 لـ 9 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 1.75 لـ 2.75 جنيه.

الباذنجان الرومي:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض:- من 1.5 لـ 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي:- من 5 لـ 7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 22 لـ 28 جنيهًا.

الخيار الصوب:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الخيار البلدي:- من 3.5 لـ 6.5 جنيه.

البامية:- من 29 لـ 33 جنيها.

القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6.5 جنيهات.

الثوم:- من 27 لـ 40 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البروكلي:- من 9 لـ 15 جنيها.