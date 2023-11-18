النائب ياسر الهضيبي يطالب بتفعيل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على قطاع غزة

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الجهود المصرية المبذولة من أجل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوصيلها إلى سكان قطاع غزة، لتخفيف معاناتهم الإنسانية التي أخلفتها الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، لافتا إلى أن الدولة المصرية أطلقت اليوم قافلة تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال "الهضيبي"، إن القافلة التي خرجت مُحملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي، في مشهد يعكس حجم التضامن بين الشعبين المصري والفلسطيني ، وحرص القيادة المصرية على مؤازرة الشعب الفلسطيني فيما يمر به من ظروف عصيبة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية تعمل منذ اليوم الأول لإندلاع شراره الحرب اللاإنسانية على قطاع غزة، عملت على التواصل مع كافة قيادات وزعماء العالم من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بتوفير ممر آمن لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وخلال الأيام الأخيرة نجحت مصر بالفعل في زيادة حجم المساعدات التي يتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني بالإضافة إلى دخول الوقود من أجل المساعدة في تشغيل المستشفيات التي خرجت تماما عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، حيث بلغ عدد الشهداء والمصابين والمفقودين الفلسطينيين تحت الركام في 40 يوم، أضعاف ضحايا أوكرانيا في الحرب مع روسيا التي استمرت لمدة عامين، ورغم ذلك يقف العالم عاجزا عن وقف هذه المجازر ، وهو ما يعكس إزدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، مشددا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات بما يسمح بالوفاء باحتياجات أهالي القطاع.



