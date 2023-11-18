حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينمات أمس

بلغت إيرادات فيلم بيت الروبي للنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس، الجمعة، 2,834 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

قصة وأبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

أسرة فيلم بيت الروبي يحتفلون بالعرض الخاص:

يذكر أن احتفل مؤخرًا صُنّاع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ6 أكتوبر.