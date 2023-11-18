بداية من غدا أمطار شديدة تسود البلاد.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد دخلت بالفعل في النصف الثاني من فصل الخريف الذي تميل معظم أيامه إلى الأجواء الشتوية وعدم استقرار في الأحوال الجوية، ويبدأ ذلك من مساء اليوم على السواحل الشمالية للبلاد والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أنه بداية من غدا يتعمق المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا بشكل كبير وذلك بالتزامن مع وجود امتداد لمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وبالتالي فإن وجود المنخفضين سيعمل على حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتساقط الأمطار بشدة على المناطق الساحلية من متوسطة لغزيرة ورعدية وقد يتساقط كرات الثلج على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على امتداد الأمطار بكميات أقل للمناطق الداخلية من خفيفة لمتوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، وتمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وبعض مناطق سيناء، مع انخفاض قيم درجات الحرارة بداية من غدا بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 23 لـ 24 درجة مئوية فترة النهار، وفي الليل من 16 لـ 17 درجة مئوية.

وتابعت: وتشهد الأيام المقبلة نشاط للرياح بسرعات تتراوح ما بين 40 لـ 50 كم على الساعة، وتكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة مما يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأوضحت أن ذروة الحالة الجوية تكون يومي الأحد والإتنين، وبداية من الثلاثاء تستقر الأوضاع، موجه النصح للمواطنين للاهتمام بنوعية الملابس التي يجب أن تكون خريفية، مع اصطحاب جاكت في الخروج، مشددة على الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات المعدنية عند هطول الأمطار والقيادة بهدوء تام.