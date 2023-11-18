السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المُقاومة اللبنانية تقصف عددًا من مواقع الاحتلال الإسرائيلي

المُقاومة اللبنانية
المُقاومة اللبنانية تقصف عددًا من مواقع الاحتلال الإسرائيلي

أُطلق عدد من قذائف الهاون من لبنان تجاه  مُستوطنة"مرجليوت"، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

كما تصاعدت أعمدة الدخان في جوار موقع "العباد" الإسرائيلي بعد تعرضه للقصف.

فيما تم استهداف موقع العدو الصهيوني في "حدب يارين" في القطاع الغربي من جنوب لبنان

من جانبها؛ ردت قوات الاحتلال بقصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على أطراف بلدة مروحين.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على أطراف بلدة الناقورة وعيتا الشعب ودبل.

حزب الله اللبناني يقصف موقعين إسرائيليين ويُحقق إصابات مُؤكدة

أعلن "حزب الله اللبناني"، استهداف موقعين للقوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة.

وقال الحزب في بيان أول "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17 نوفمبر موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة".

وأضاف في بيان ثان أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 03:00 من بعد ظهر الجمعة تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب.

وأكد حزب الله وقوع إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين

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