وفاة وإصابة شخصين في حادثي تصادم بالقاهرة

شهدت القاهرة، وقوع حادثي سير في واقعتين مختلفتين بالتجمع الخامس وطريق الأوتوستراد، ما أدي لوفاة وإصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج، وأجرت النيابة تحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

في حادث القاهرة الجديدة ،لقي شخص أجنبي الجنسية مصرعه في حادث مروري بمنطقة القاهرة الجديدة نتيجة اصطدام سيارة به ، وأجرت النيابة معاينتها الحادث وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة ، مفاده مصرع شخص أجنبي (صيني) الجنسية بعد أن صدمته سيارة بمنطقة القاهرة الجديدة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين العثور على جثة شخص صيني الجنسية به بعض الكدمات والجروح نتيجة اصطدامه بالسيارة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بالمستشفى لحين العرض على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان ما به من إصابات.

وفي واقعة آخرى شهد طريق الأوتوستراد بالمعادى، وقوع حادث تصادم سيارة نقل بحاجز حديدى، وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وإسعافه.

ورد بلاغ النجدة بوقوع بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد أمام مدخل منطقة شق الثعبان بالمعادي.

انتقلت الأجهزة الأمنية المرورية وتبين اختلال سيارة نقل محملة بمواد البناء واصطدامها ، وأسفر الحادث الحادث عن إصابة السائق ونقله الى مستشفى لتلقى العلاج.

وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وإعادته لطبيعتها بعدما تأثر بالحادث وحدث تكدس مروري ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.