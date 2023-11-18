السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المفتي: مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية على مر التاريخ (فيديو)

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  أن دار الإفتاء والمؤسسات الدينية على رأسها الأزهر الشريف والكنسية المصرية، كانوا و لا يزالوا لهم موقف مشرف تجاه القضية الفلسطينية ، وهذا الموقف نابع من قلب مصري يعبر عن حبه وانتمائه للقضية الفلسطينية.

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القلب حزين على الأوضاع المأساوية في غزة

وأضاف خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة أن الألم يعتصر الإنسان، والقلب حزين على الأوضاع المأساوية في غزة، موضحًا أن الوضع شديد الخطورة والبؤس.

القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري

وتابع: "القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري، وعلى مر التاريخ لم تتخل مصر عن القضية الفلسطينية ولن تتخلى عنها، كما أن مواكبة المؤسسات الدينية للأحداث في غزة كان منذ اللحظة والأولى، وسيكون مستمر حتى نصل إلى الحل العادل الذي يرضي الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عن أهل فلسطين.

وأردف: "المسجد الأقصى قضية محورية وجزء رئيسي في القضية الفلسطينية ، كما أن بيانات الإفتاء لدعم فلسطين تمحورت نحو عدة ركائز مهمة، مهنا: «استنكار العدوان، الغوث، الإعانة، وقف إطلاق النار». 

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن  مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة فهي الدولة الأولى في إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، وهى الدولة الوحيدة التى تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها إلى الأن ولم تتخل عنها.

وأكد كرم جبر خلال حواره  ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي، مساء الجمعة، أن  مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية مشاعر عظيمة والشعب المصري من اكثر الشعوب حزنا على ما يتعرض له شعب غزة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن  الطريق للقدس ملئ بالمستوطنات فلا يوجد متر واحد لا يوجد به مستوطنه.

وقدر كرم جبر الدور العظيم للرئيس السادات فقد أوقف مخطط النيل من النيل للفرات خاصة بعد هزيمة 1967، فإسرائيل لم تجرأ ان تعبر  قناة السويس رغم عدم وجود عسكري واحد لأنها اذا عبرت سوف يبتلعها طوفان البشر وهذا ما فعله الرئيس السادات.

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