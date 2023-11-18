أحمد نادرالسيد يكشف حقيقة عودته إلى الزمالك

كشف أحمد نادرالسيد، حارس مرمى باوك اليوناني، حقيقة عودته إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ويرتبط الحارس الصاعد بالعودة إلى الزمالك في ظل الأزمة التي يعاني من النادي على مستوى حارس المرمى لاسيما بعد إعلان عرض محمد صبحي للبيع.

وأكد أحمد نادر السيد أن العودة للقلعة البيضاء شرف لأى لاعب ينتمى للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى إنه يتمنى العودة لنادي الزمالك ولكن الأمر صعب بسبب غلق القيد، وإذا تم حل الأمر سيتم إعارته من باوك للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه تحدث فى الأمر مع إدارة النادي اليوناني.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عقدي مع باوك لمدة ثلاث سنوات، ومن الممكن أن أعود للزمالك على سبيل الإعارة إذا تم حل القيد فى يناير".تابع حارس مرمى فريق باوك اليوناني، أن نادي الزمالك يمثل له كل شيء، وأن تواجده فى قطاع الناشئين عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما علمه الكثير على مستوى كرة القدم والحياة العملية.

وقال: "شخصيتي فى الملعب هادئة، ووالدي دائما سببًا أن أكون حارس مرمي وأمارس كرة القدم من الأساس"، مضيفًا: "ركلات الترجيح ليست حظ ولكنها لها تكتيك خاص وهذا ما أقوم بدراسته بمساعدة والدي".