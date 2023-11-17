حمو بيكا: "عمري ما هقول فلوس الفن حرام.. ومعنديش وقت أتعلم أ ب"

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على اعتزال زميله في فريق VIP علي قدورة الذي أعلن اعتزاله الغناء مؤخرًا وأشار إلى أن الأموال المكتسبة من الفن حرام.

أكد حمو بيكا في حواره مع الإعلامية فرح شاهين، ببرنامجها يومينهم، المذاع عبر شاشة قناة هي، أنه لم يتواصل مع زميله مطرب المهرجانات علي قدورة بعد إعلان الأخير اعتزاله الفن، وبشأن تصريحاته بأن الأموال المكتسبة من الغناء أموال غير شرعية، قال بيكا: عمري ماهقول أن فلوس الفن حرام، أنا صحيت الصبح لاقيت علي قدورة أعلن كدا.

أضاف حمو بيكا: أنا مكلمتوش بعد ما قال الكلام ده، هو حر وفضالنا الدنيا شوية، وبراحته يحرم اللي يحرمه، وممكن ميكنش جايب همه معاه، والله أنا من رأيي ميركزش مع الناس.

معنديش وقت أتعلم أ ب ت:

كشف حمو بيكا سبب وقوف أحد زملائه بجواره أثناء تسجيله الأغاني، مؤكدًا أن هذا بسبب عدم معرفته بالقراءة، مشيرًا إلى أنه لم يسعَ للتعليم القراء والكتابة، مضيفًا: بوقف حد جمبي عشان يقولي الكلام عشان مبعرفش أقرأ وبشوف نفسي أسرع واحد بيغني، ومعنديش وقت أتعلم أ ب ت ولو عايز أتعلم كنت اتعلمت من زمان.

أردف حمو بيكا: ممكن أعمل في اليوم 4 أغاني، ومعايا الشاعر والملحن والموزع وكل حاجة وفي نفس اليوم ممكن أسجل.

تطرق حمو بيكا للحديث عن مشاريعه الخاصة، كاشفًا سبب قفله المطاعم، إذ قال: قفلت 3 مطاعم عشان خسرت ومكنتش فاضي أركز معاهم والناس كانت بتسرقني وأنا كنت مسافر، ودمروا حياتي.