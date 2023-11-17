السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رد غريب من حمو بيكا على صورة هاني شاكر.. مصطفى كامل رجع كرامتنا

مطرب المهرجانات حمو
مطرب المهرجانات حمو بيكا

حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ضيفًا على برنامج يومينهم، مع الإعلامية فرح شاهين، والمذاع عبر شاشة قناة هي، وشهدت الحلقة رد فعل غريب من مؤدي المهرجانات عندما عرضت صورة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الأسبق.

وطلبت الإعلامية فرح شاهين من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أن يعلق على مجموعة من الصور المعروض، ورفض حمو بيكا التعليق على صورة الفنان هاني شاكر رفضًا قاطعًا، قائلا: لا تعليق.

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وبشأن صورة نقيب الموسيقيين الحالي الفنان مصطفى كامل، علق بيكا: مصطفى كامل مبيحبش يقطع عيش حد، محترم مش بيحب يقطع عيش حد خالص وواقف جمبنا وجابلنا حقنا ورجعلنا حقنا، كفايه بترن عليه في أي وقت بيرد عليك في نص الليل، مشفنهاش خالص دي أن النقيب يرد باستمرار زيه.

وعلى صورة الهضبة عمرو دياب، قال حمو بيكا: شغله غير شغلنا، وشغلي يحتم عليا الظهور، احنا بننزل أماكن السهر نشتغل فيها، وأفراح، أنما عمرو دياب ممكن تشوفي مرة واحده بالسنة، احنا نجوم ولينا ناس زيه.

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