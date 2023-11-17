عضو هيئة العمل الوطني بالقدس: أيام نتنياهو باتت معدودة وحزبه غير راضٍ عن أدائه

أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، رتيبة النتشة، أن رئيس وزراء، بنيامين نتنياهو يدرك أن أيامه باتت معدودة في الحكومة ليس فقط بسبب الإخفاقات الكبيرة التي قام بها على مستويات عدة في إسرائيل والتي أثارت انقسامًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقالت "النتشة"، خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه أضيف إلى هذه الخيبات ما حدث في السابع من أكتوبر وكل ما ترتب عنه وكل القرارت التي اتخذها وفيها نوع من التحدي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية العميقة"، لافتة إلى أن كل هذه الأمور مجتمعة أضافت على سجل بنيامين نتنياهو تأكيدًا بأنه لن يطيل بأمر هذه الحكومة ولن يكون على رأسها.

وأشارت إلى أن الكثير من اللاعبين في السياسية الإسرائيلية بدأوا من اللحظة الترويج إلى مرحلة ما بعد بنيامين نتنياهو البعض يرجح حدوث انتخابات جديدة وستكون هذه الانتخابات بمثابة تغيير كلي للسياسة الإسرائيلية، والبعض الآخر يتحدث عن إطاحة نتنياهو مباشرةً.

وواصل النتشة أن حزب الليكود حزب نتنياهو، كان هناك جلسة أول أمس، وكان هناك أصوات متصاعدة بضرورة تنحي نتنياهو عن قيادة الحزب أيضًا، بمعنى أن عدم الرضاء عن نتنياهو تعدى المعارضة حتى دخل إلى الحزب الذي يمثله نتنياهو، لافتة إلى أن عدم رضاء الحزب عن أداء نتنياهو بسبب ما آلت إليه الأمور أثناء توليه رئاسة الوزراء، كما أنه يفكر بالنجاة الفردية والتخلص من ملفات الفساد على حساب المصلحة القومية والأمنية والقانونية وتماسك المجتمع الإسرائيلي.

الخارجية الفلسطينية تُطالب بضغط أوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المُساعدات الأساسية الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

وأطلع المالكي، بوريل على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع، ما أدى إلى ارتقاء آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وإبادة.

وأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة، مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين يدلون بتصريحات تحريضية تعطي الضوء الأخضر لقتل المدنيين الفلسطينيين.

بدوره، أبدى بوريل قلقه حول الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة وقف استهداف المدنيين، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.