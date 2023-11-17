صاروخ مُضاد للدبابات من حزب الله يُصيب 3 إسرائيليين

أُصيب 3 إسرائيليين، في هجوم صاروخي موجه مُضاد للدبابات أطلقه حزب الله على منطقة بالقرب من المنارة الحدودية مع لبنان، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن ظروفهم الصحية ليست معروفة.

وأشارت إلى أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن أكثر من 10 هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون على شمال إسرائيل يوم الجمعة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران، وأن طائرات مقاتلة قصفت مواقع لحزب الله.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أسقطوا طائرة بدون طيار يشتبه في أنها محملة بالمتفجرات، بعد أن عبرت الحدود من لبنان إلى إسرائيل بالقرب من ميتولا على بعد 6 كم (3.7 ميل) عن الحدود مع لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.