المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة معقدة وتتطلب مزيدا من الوقت

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الجمعة، إن الحرب في غزة معقدة، وتتطلب مزيدًا من الوقت.

وأشار هاغاري خلال مؤتمر صحفي، إلى مواصلة العمليات في قطاع غزة حتى القضاء على البنية العسكرية لحركة حماس.

وتابع :نحن مصممون على المضي قدما في عمليتنا. سيكون ذلك في أي مكان توجد فيه حماس، بما في ذلك جنوب القطاع.

ولفت إلى مهاجمة الاحتلال أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ قوات الاحتلال ستعمل على توسيع نطاق عملياتها العسكرية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وخلال المؤتمر الصحفي، زعم المتحدث باسم الجيش أن جنوده عثروا على وسائل قتالية داخل مستشفى الشفاء، فضلًا عن العثور على جثة لإحدى المحتجزات خلال العمليات في محيط المستشفى.

كما قال إن التوغل البري يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وأكد المتحدث أن هناك إصرار على الاستمرار في الحرب والوصول إلى المحتجزين مع استمرار المفاوضات في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ عائلات 372 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.