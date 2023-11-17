البنك العربي الأفريقي الدولي يتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع شنط مدرسية

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تعاونه مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع شنط مدرسية جديدة مجهزة بجميع المستلزمات الدراسية على أطفال مدارس مصر الخير المجتمعية بمحافظة بني سويف لتقليل الأعباء على أسر الطلاب ولإضفاء أجواء مميزة على الطلاب في أولى أيام العام الدراسي الجديد.

وأثمر هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي ومؤسسة "مصر الخير" عن مشاركة موظفي البنك في تعبئة الشنط المدرسية بمقر البنك الرئيسي كنشاط تطوعي ومن ثم تم توزيع الشنط على المدارس المجتمعية بمحافظة بنى سويف، تأكيداً على التزامه بدور المسؤولية المجتمعية وأهمية النهوض بالمجتمع في شتى المجالات على رأسهم التعليم.

أتى ذلك في إطار استراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي في خدمة المسؤولية المجتمعية حرصًا منه على دعم وتعزيز أهمية التعليم وتمكين الأطفال والذي يعد أحد أهم أولويات البنك في الفترة الحالية، وتم تقديم هدية من طلاب المدارس لموظفي البنك درع تم تنفيذه بشكل يدوي من الأطفال إعرابا عن امتنانهم لهذا التعاون المثمر.

وأوضح الدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم ومدير حملة العودة إلى المدارس بمؤسسة "مصر الخير" أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الملف تساهم في دعم العملية التعليمية وتقديم الخدمات للقرى والمناطق الأكثر استحقاقاً لتطوير وتحسين نوعية الحياة في كل المجالات مقدما الشكر لمن يساهم في الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة وتوفير احتياجاتهم الدراسية.