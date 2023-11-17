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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخص بإصابة خطيرة في ذراعه على يد زوج شقيقته بسوهاج

الإسعاف
الإسعاف

شهدت دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، إصابة شخص في بداية العقد الرابع من العُمر، بجرح طعني بالذراع الأيسر والسكين بداخل الذراع، على يدي زوج شقيقته؛ بسبب رفض المُصاب عودة شقيقته مع زوجها.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "زكريا. ا- 33 سنة- عامل- ويقيم دائرة البلينا"، مصاب بجرح طعني بالذراع الأيسر والسكين بداخل الذراع.

 

وبالإنتقال أجهزة الأمن والفحص وكذا بسؤال المُصاب اتهم زوج شقيقته بالتعدي عليه بالضرب بواسطة السلاح المستخرج من ذراعه "سكين"؛ إثر رفضه أن شقيقته معه إلى منزل زوجيتها؛ حيث أن شقيقة المصاب ذهبت إلى منزل أسرتها غاضبة منذ عدة ليالي.

 

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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