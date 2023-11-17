حريقٌ هائلٌ يلتهم عقارًا مكونًا من 5 طوابق بإمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بعقار مكونًا من 5 طوابق بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

وكانت البداية عندما تلقت غرقة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بالطابق الثاني لعقار مكونًا من 5 طوابق بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًّا لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة.

إرشادات الحماية المدنية:

قالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

تشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

تشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدام الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

حول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل، وإذْ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل، حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

يتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

تعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.