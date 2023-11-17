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الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

رئيس اللجنة العامة في بورسعيد: حزب الوفد يرسم خريطة جديدة لمصر .. فيديو

المستشار صفوت عبد
المستشار صفوت عبد الحميد

المستشار صفوت عبد الحميد، المحامي بالنقض ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بورسعيد، قال إن اليوم هو المؤتمر الثاني للدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه اختار أن يقام في بورسعيد. 


وذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الجماهيري في بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي.


وأشار إلى أن الدكتور عبد السند يمامة، على علم بما يحيط بمصر من تهديدات حدودية سواء في الشمال أو الجنوب أو فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية، مضيفا أن حزب الوفد يطرح برنامج يتحدث عن المحاور السياسية والاقتصادية والتعليمية.


وأوضح، أن الوفد يركز على القضايا الهامة في الزراعة والصناعة والمدن، ويرسم خريطة جديدة لمصر، وكذلك قضية النيل الذي يعد مصدر الحياة لمصر ونتمسك بحقوق مصر التاريخية في قضية النيل، وأن قناة السويس مصرية معبرا رئيسي، مؤكدا على أهمية مشاركة المواطنين المصريين، بكافة طوائفه، للمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية.

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