الإسماعيلي يخسر من فيوتشر وديًا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الهزيمة من فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هدف الإسماعيلي الوحيد سجله عماد حمدي من رأسية متقنة قبل أن يتلقى الدراويش هدفين حيث كان هدف الانتصار للفريق المنافس في اللحظات الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على مشاركة اكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مدي جاهزيتهم الفنية والخططية والبدنية خلال تلك التجربة القوية قبل استئناف المسابقة المحلية.

ويستعد الفريق للقاء بيراميدز نهاية نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري