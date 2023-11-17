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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تعليم سوهاج تضع خطة محكمة لإخلاء مبنى المديرية في حالة الطوارئ

الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

 قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن المديرية تضع على رأس أولوياتها أمن وسلامة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك سلامة مبان المؤسسات التعليمية باعتبارها البيئة الحاضنة للعملية التعليمية.


وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وجود خطة محكمة الخطوات لدى جميع المؤسسات التعليمية بسوهاج يتم تنفيذها حال وقوع أي أمر طارئ يهدد سلامة العاملين بهذه المؤسسات أو يهدد مبانيها مع ضرورة تدريب العاملين بها على تنفيذ خطواتها بدقة من وقت لآخر حرصًا على سلامتهم وتفادي وقوع أي خسائر حال حدوث أي أمر طارئ.


جاء ذلك أثناء تنفيذ مديرية التربية والتعليم بسوهاج لتجربة إخلاء كنموذج محاكاة لإخلاء المبنى في حالة حدوث أي طارئ، لتدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء الموضوعة سلفًا، تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وإشراف ميداني للأستاذ ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

قام بتنفيذ خطة الإخلاء إدارة الأمن بالمديرية بقيادة الأستاذ علاء أبو العجب، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمديرية، لمزيد من تدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء حال حدوث أي طارئ يمثل خطورة على مبنى المديرية أو العاملين بها والمترددين عليها.

جدير بالذكر أن تنفيذ خطط الإخلاء بالمباني الحكومية بمختلف القطاعات يأتي في اطار توجيهات السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبناء على تكليف السيد العميد أركان حرب المستشار العسكري لمحافظة سوهاج بشأن تنفيذ تجربة إخلاء المباني الحكومية.

 

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