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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس" للجبرتي طبعة جديدة عن قصور الثقافة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، للمؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي، دراسة وتقديم د. أحمد زكريا الشلق، وذلك ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر في سلسلة "ذاكرة الكتابة".

تكمن أهمية الكتاب في أنه يعد السجل التاريخي للحملة الفرنسية، حيث تتبع مسيرتها، وتابع تراجعها وزوالها، كما يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة كبيرة من البيانات والمنشورات التي أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسي، ولقد كان تدوين الجبرتي لتاريخ هذه الفترة على هيئة يوميات قد وفر للباحثين والمهتمين بتاريخ مصر، الكثير من التفاصيل التي تقدم صورة واقعية للمجتمع المصري وقتئذ.

وتعد كتابات المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي من المصادر المهمة عند دراسة تاريخ مصر منذ نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، لاسيما وهو شاهد عيان على معظم الأحداث، كما أنه شارك في صنع الكثير منها، بحكم البيئة الأسرية والعلمية التي كونت ملامح شخصيته وشكلت وعيه.

سلسلة "ذاكرة الكتابة" تعنى بنشر أبرز الأعمال الفكرية والثقافية والنقدية، تصدر برئاسة تحرير د. أحمد زكريا الشلق، مدير التحرير عماد مطاوع، سكرتير التحرير محمود إسماعيل، غلاف العدد محمد أحمد مرسي.

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