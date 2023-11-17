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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد رزق وأمير كرارة أعداء في "بيت الرفاعي "

أمير كرارة وأحمد
أمير كرارة وأحمد رزق

يستعد النجم أحمد رزق لتصوير دوره في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "بيت الرفاعي "، أمام النجم أمير كرارة ،ومن المفترض أن يظهران النجمان أعداء ضمن أحداث، العمل من تأليف بتير ميمي وإخراج  أحمد جلال ، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

 

أحمد رزق يتعاقد على بطولة “بيت الرفاعي” مع أمير كرارة.. رمضان 2024
أحمد رزق

وكشفت الشركة المنتجة أن يتم في الوقت الحالي باقي التعاقدات لـ اكتمال فريق العمل ، ومن المقرر بدأ التصوير في آخر نوفمبر الجاري.

ويذكر أن شارك النجم أحمد رزق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "حضرة العمدة " بطولة النجمة روبي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

كما يتنظر النجم أحمد رزق عرض مسلسله “حرب الجبالي” الذى انتهى من تصويره العام الماضي، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وفي سياق آخر شارك النجم أمير كرارة في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته  مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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