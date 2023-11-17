أحمد رزق وأمير كرارة أعداء في "بيت الرفاعي "

يستعد النجم أحمد رزق لتصوير دوره في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "بيت الرفاعي "، أمام النجم أمير كرارة ،ومن المفترض أن يظهران النجمان أعداء ضمن أحداث، العمل من تأليف بتير ميمي وإخراج أحمد جلال ، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

أحمد رزق

وكشفت الشركة المنتجة أن يتم في الوقت الحالي باقي التعاقدات لـ اكتمال فريق العمل ، ومن المقرر بدأ التصوير في آخر نوفمبر الجاري.

ويذكر أن شارك النجم أحمد رزق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "حضرة العمدة " بطولة النجمة روبي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

كما يتنظر النجم أحمد رزق عرض مسلسله “حرب الجبالي” الذى انتهى من تصويره العام الماضي، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وفي سياق آخر شارك النجم أمير كرارة في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.