عاصمة الثقافة تشهد ختام "ابدأ حلمك" وانطلاق ملتقى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة..

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافةK برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءWا من اليوم الجمعة 17 نوڤمبر وحتى الخميس المقبل 23 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

ابدH حلمك:

من أبرز تلك الفعاليات إقامة حفل تخرج مشروع "ابدأ حلمك" لشباب الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، 20 و21 نوفمبر ضمن الاحتفاء بالمحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الفنية لوزارة الثقافة، ويهدف اكتشاف وإعداد الممثل الشامل من خلال التدريب على كافة الفنون المسرحية.

أهل مصر:

واستمرارًا للاحتفاء بعاصمة الثقافة تشهد المحافظة يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر انطلاق ملتقى "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية ضمن برامج العدالة الثقافية، ويشارك به شباب ستة محافظات حدودية وتقدم لهم برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات، والمقرر أن يستمر حتى 30 نوفمبر الحالي.

ويشمل هذا الأسبوع عرض مجموعة من الأفلام العربية وأفلام السينما العالمية مجانا للجمهور، ضمن نشاط قصر السينما بجاردن سيتي، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم الأنشطة المُعدة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة من أبرزها إعادة تقديم العرض المسرحي "بابا أنا آسف" للمخرج محمد الدسوقي، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ويستمر عرضه حتى 25 نوڤمبر.

هذا بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفنية لأطفال مناطق الإسكان بديل العشوائيات، والمدارس، ومستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، وأيضا طلاب مدارس التربية الفكرية التي تعني بتعليم الطلاب ذوي الاعاقة الذهنية، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية منها ورش تعليم أساسيات البورتريه، التلوين بالأكواريل، والأكريليك، فن الماندالا، والرسم بتقنية السلويت، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية منها تعليم الخياطة، ومبادئ الديكور.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها التصدي للإرهاب، حروب الجيل الرابع، التنمر الإلكتروني، التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التغيرات المناخية، والصحة النفسية.