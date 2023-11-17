الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد معبر رفح تمهيدًا لزيارة رئيسة المفوضية

معبر رفح
معبر رفح

 أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وفدًا من الاتحاد الأوروبي يقوم بجولة تفقدية أمام معبر رفح البري تمهيدًا لزيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية غدًا لمحافظة شمال سيناء.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي غدًا تشمل تفقد حالات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

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كما تزور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي معبر رفح البري غدًا؛ بهدف متابعة ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من مصر إلى قطاع غزة.

 

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