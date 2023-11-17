وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء القنصلية المصرية في مونتريال

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفير محمد فخري، القنصل العام في مونتريال، بحضور أحمد حافظ، سفير مصر في كندا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليًا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

تناول اللقاء الحديث عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والدور الذي تلعبه للحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة ومتكافئة، وكذا مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكندا في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والعمل علي تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين على المستوى الشبابي والرياضي.

أكد وزير الشباب أن التعاون الثنائي مع وزارة الخارجية يتم على أكمل وجه، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في مختلف دول العالم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

جدير بالذكر أنه تم تجديد الثقة في الوزير للمرة الثانية؛وذلك لأول مره، مما يؤكد تقدير المنظمة وثقة الدول الأعضاء في قيادته ومساهمته الفعّالة في جهود مكافحة المنشطات في المجال الرياضي.

وتتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات المهمة من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم، كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات في بعض الدول .