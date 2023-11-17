أوقاف أسيوط تنظم 6 ندوات بالمساجد حول "العمل التطوعي.. أهميته وضوابطه"

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط عن تنظيم 6 ندوات علمية بالمساجد يوم الإثنين المقبل 20 نوفمبر تحت عنوان “العمل التطوعي.. أهميته وضوابطه”.

قال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر المعتدل المستنير، وفي ضوء نشاطها الترويجي والعلمي والثقافي، فإنه وسوف ينظمون ست ندوات علمية. تنطلق يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 من الشهر الجاري، تحت عنوان “العمل التطوعي .. أهميته وضوابطه”، في 6 مساجد بمراكز محافظة أسيوط

وأضاف قبيصي أن المساجد المخصصة لاستضافة الندوات هي مسجد التقوى بشارع ثابت بأسيوط، بحضور ثلاثة محاضرين هم الدكتور عبدالرحمن عباس، والدكتور حسين بدوي، والدكتور أحمد عبدالحميد، ومسجد المجاهدين بغرب أسيوط بحضور 3 متحدثين هم الدكتور وليد عبد الجابر، والدكتور محمود أحمد، والدكتور أحمد محمد، والمسجد الكبير بالوليدية بحضور 3 محاضرين وهم الدكتور حشمت مفتي، والدكتور محروس رمضان، والدكتور مصطفى عبدالعظيم، ومسجد هانم بسيوني بحضور 3 محاضرين وهم الدكتور مختار مرزوق، والدكتور محمود مهني والدكتور حسن عبدالعال، ومسجد المعز بمنطقة الوليدية بحضور ثلاثة محاضرين هم الدكتور بدوي فوزي، والدكتور أحمد مصطفى والدكتور عيد علي، والجامع الأموي الكبير في منطقة العتبة الزرقاء غرب أسيوط، بحضور 3 محاضرين الدكتور محمد عبد الملك، والدكتور أحمد صالح، والشيخ مصطفى هاشم.