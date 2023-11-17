النائب أيمن محسب: قرار «المتحدة» منح كل مرشح رئاسى ١٠٠ دقيقة إعلانية يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وحق المواطن فى المعرفة

ثمّن الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن منح كل مرشح رئاسى «100 دقيقة إعلانية» بالتساوى بكافة وسائلها، مشيرا إلى أن القرار يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى التعبير عن أفكارهم وبرامجهم الانتخابية وتعريف المواطنين بما لديهم من أفكار ورؤى لمعالجة القضايا والتحديات النى تواجه الدولة المصرية.

وقال «محسب»، إن القرار يأتى تأكيدا لموقف الشركة المتحدة الذى أعلنته منذ اليوم الأول للسباق الانتخابى بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الرئاسيين، كما أنها حافظت على حق المواطن فى المعرفة وإتاحة الفرصة أمامه للتعرف على جميع المرشحين وتقييم برامجهم وأفكارهم لاختيار الشخص المناسب لإدارة البلاد.

وأكد النائب أيمن محسب أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن بشفافية تامة، فى ظل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالحياد والنزاهة الشفافية، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستكون نموذجا للديمقراطية، مطالبا جميع المرشحين باستغلال الفرصة فى تقديم أنفسهم وما يملكونه من أفكار وبرامج ورؤى للشعب المصرى.