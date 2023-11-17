فعاليات تدريبات تنس الطاولة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بطور سيناء

استمرت التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبه و البطل الاوليمبي بجنوب سيناء فى رياضة تنس الطاوله لمراحل الناشئين بمركز بمركز التنميه الشبابيه بالطور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين و دعمهم في كل المجالات .

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

و الجدير بالذكر ان رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، ويتم الاشراف عليها اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

تأتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعة احمد مسعد وكيل المديريه .

FB_IMG_1700233836590

FB_IMG_1700233834474

FB_IMG_1700233831330

FB_IMG_1700233829357