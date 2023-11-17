توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر رئيس الوفد ببورسعيد

توافد، منذ قليل، أعضاء حزب الوفد على قاعة الثقافة الكبرى لحضور مؤتمر بورسعيد "بحضور الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، والمرشح الرئاسي، وقيادات حزب الوفد، تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا للوفد.

ودعا حزب الوفد أعضاءه وجموع المصريين للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم.

ومن المنتظر أن يشارك المؤتمر قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتقوم وسائل الإعلام المختلفة بتغطية هذا المؤتمر المهم.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، خطابًا سياسيًا مهمًا يتناول فيه كلمة تاريخية عن عيد الجهاد، بالإضافة إلى عرض ملامح برنامجه الانتخابى في انتخابات رئاسة الجمهورية .