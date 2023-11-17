لغز اختفاء سيارات الأجرة بنجع حمادى فى قــــنا

يشهد مجمع مواقف قــــنا أزمة طاحنة حالياً؛ لخلوه من سيارات ركاب مراكز نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت والوقف خلال الفترة المسائية.

روى بعض الركاب مأساتهم اليومية لـ"الـوفـد" التى تكشف جشع السائقين، واختفاء سياراتهم من الموقف فى الفترة الأخيرة وليس مجرد صدفة، ولم يشهد موقف نجع حمادى أزمة من قبل!!

وأضافوا، استغل بعض السائقين الأزمة لرفع الأجرة إلى 15جنيه و17 جنيه و20 جنيه؛ كشرط لتوصيل الركاب لمدينة نجع حمادى!!

ورصدت الوفــد رفض الركاب للتسعيرة غير الرسمية وحدوث مشاجرات مع السائقين المخالفين فضلاً عن ترك سيارات المستغلين للأزمة والذهاب لمحطة قطارات قـــنا!!

كما رصدت الوفــد امتناع بعض السائقين الذن يدخلون موقف نجع حمادى فى قــنا، عن التحميل لإجبار الركاب على دفع الأجرة غير القانونية!!

فى سياقٍ متصل، التقت"الـوفـد" ببعض قائدى سيارة أجرة نجع حمادى الذى أوضحوا أن ثمن الأجرة الذى حددته المحافظة بـ13 جنيه للراكب مجحفة وغير مجزية لهم.

وأشاروا، إلى أن أجرة القطار الروسى من قــنا إلى نجع حمادى بـ 20 جنيه، وأجرة الأتوبيس العام من نجع حمادى لقـــنا بـ 23 جنيه!!

وقالوا، إن أسعار الزيت والوقود وقطع الغيار ارتفعت ولم يعد إجمالى الأجرة فى الرحلة الواحدة مغطياً لتكاليف التشغيل، مما يجعلهم غير متحمسين للعمل على خط قــنا-نجع حمادى والعكس لحين رفع الأجرة رسمياً لعشرين جنيه أسوة بالقطارات!!

صحفية

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