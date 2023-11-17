حبس متهمين لحيازة هيروين وأسلحة نارية بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

حبس المتهمين الهيروين والأسلحة النارية بشبرا الخيمة

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات، بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا.

بعرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، كلف مدير مباحث القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وبعد استئذان جهات التحقيق، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وبتفتيشهم عثر معهم على مديرية أمن القليوبية عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،750 كيلو جرام و2 سلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة، وبعرضهم علي جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.

صفقة بمليون جنيهًا.. حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 اشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية ، وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنية وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بورود معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، تفيد قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل إلي أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وفى أحد الاكمنه تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعدد 4000 قرص عقار مخدر ، و عدد 2500 قرص مخدر و عدد من طلقات الخرطوش و سلاح أبيض وميزان حساس ، و مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .