صفقة بمليون جنيه.. حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 اشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية ، وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنية وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق .

صفقة بمليون جنيهًا.. حبس المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بورود معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، تفيد قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات على مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل إلي أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وفى أحد الاكمنه تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعدد 4000 قرص عقار مخدر ، و عدد 2500 قرص مخدر و عدد من طلقات الخرطوش و سلاح أبيض وميزان حساس ، و مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .