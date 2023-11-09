حملة لإزالة تعديات البناء بشبين القناطر

شنت الاجهزة التنفيذية بمجلس مدينة ومركز شبين حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء.

تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة برئاسة وبحضور المحاسب خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وبحضور اللواء محمد السباعى مساعد مدير الامن والعميد محمد حرب مأمور مركز شبين القناطر والدكتور المقدم أمير الكومى رئيس المباحث وقوات الامن المشاركة فى الحملة والسادة نواب رئيس المركز والمدينة احسام مصطفى وسعيد لطفى وطلال ربيع وادارة المتابعة والادارة الهندسية الازالات وادارة الاشغالات والكهرباء والنظافة والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ وإزالة عدد 5 حالات بمدينة شبين القناطر بمساحة اجمالية 680 م2 ( 4 قيراط تقريبا ) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.