العبيدي: نعمل على حشد المصريين بالنمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، إن هناك تواصل مستمر مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة في كل النمسا وذلك لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بهجت العبيدي في تصريحات خاصة للوفد، أنه في الفترة الأخيرة نشطت الجماعات الكارهة لمصر بشكل ملفت، وتقوم هذه الجماعات المأجورة بتشويه الدولة المصرية وتدعو المواطنين المصريين بالخارج بعدم المشاركة في العملية الانتخابية وهذا الذي نواجهه بكل قوة ونفنده بكل الوسائل ونقوم بحشد الجماهير المصرية للمشاركة وتوضيح الأهمية القصوى لهذه المشاركة وأنها رسالة للعالم كله بأن المصريين في الخارج يدعمون مطلق الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في أننا نعمل بكامل طاقتنا منذ اللحظة الأولى التي تم فيها فتح باب الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وأننا نواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية.

وطالب العبيدي أبناء الجالية المصرية في النمسا بالنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة ليؤكدوا للشعب النمساوي والشعوب الأوروبية مدى التفاف الشعب المصري في الخارج كما في الداخل حول الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.