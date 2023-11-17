اتحاد السلة يكشف دور وزير الرياضة في ملف المدير الفني

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن دور وزير الشباب والرياضة في ملف رحيل المدرب الكندي روي رانا والذي أعلن رحيلة عن منتخب الفراعنة اليوم الجمعة.

وعملت الوفد من مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة السلة:" وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يعمل دائماً على دعم الاتحاد ، ويقف بجانبنا في كل شىء يخدم المنتخبات الوطنية ".

وأضاف قائلاً:" اتحاد السلة كان مقبل على تجديد عقد المدرب الكندي روي رانا والذي انتهى في أغسطس الماضي ، بعد موافقة وزير الشباب والرياضة".

وتابع قائلاً:" وزير الشباب والرياضة لم يمانع التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا للمدرب الكندي، ولكنه طالب الاتحاد اختيار مدير فني بعناية من أجل تحقيق كافة البطولات خلال الفترة القادمة ". أعلن المدرب الكندري روي رانا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رحيلة عن تدريب الفراعنة وحرص المدرب على توجيه رسالة إلى جماهير مصر وذلك في بيان اعتذاره عن استكمال المباراة.

وجاء البيان كالتالي.. قال رانا: إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

وأضاف :" شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوي وقد اثبتت هذه المجموعة قدرتها علي منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن".

وتابع رانا : فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية.

وأتم روي رانا حديثة قائلاً : "لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني".