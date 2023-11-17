ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها .. مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد 4000

قرص عقار مخدر – عدد 2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان

حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").



و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.