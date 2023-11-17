الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها .. مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد 4000
قرص عقار مخدر – عدد 2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان
حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").


و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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