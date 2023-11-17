حافظ على فلوسك.. فوائد الاستثمار في الذهب

شهدت أسعار الذهب سلسلة من الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب محليا وعالميا متأثرا بالأزمات الجيوسياسية خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17-11-2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم : 2700 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم : 3086 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم : 2314 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم : 1805 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم : 21600 جنيه.

سعر الأوقية : 1981 دولارا.

طرق الاستثمار في الذهب

شراء سبائك الذهب وتخزينها أو الاحتفاظ بها في المنزل أو البنك.

من الممكن التداول بــ الفوركس أي أنك من خلال التداول عن طريق بورصة الذهب الفورية.

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

وتوجد الكثير من الصناديق المدعومة بالذهب كثيرة منها العربية والعالمية، ويعد اكبر صندوق على مستوى العالم هو SPDR Gold Trust Shares واختصاره GLD وإذا كنت غير قادر على مجابهة شراء صندوق كامل، فمن الممكن شراء حصة أو سهم في الصندوق حسب قدرتك المالية.

فوائد الاستثمار فى الذهب

- الحماية من التضخم: الاستثمار في الذهب يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم.

- المساهمة فى تنويع المحفظة الاستثمارية: يعد الذهب أحد أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية.

- الحفاظ على قيمة الأموال، فيعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل.

- الاستخدام في الصناعة: يستخدم الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، مما يقوم بدوره فى الاستثمارعلى المدى الطويل.