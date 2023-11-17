انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة بقنا

انخفاض محلوظ فى درجات الحرارة تشهدها محافظة قنا، اليوم الجمعة، خاصة فى ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم ومع حلول ساعات المساء و فى ساعات الليل المتاخرة من كل يوم .

حيث يسود اليوم طقس حار نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل وبارد فى ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة، استقرارا نسبياً فى حركة الرياح على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الجمعة الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٢٩ درجة، و ١٧ درجة لصغرى.